Szydło: Zobacz Europo, jak można pięknie żyć, jak wspaniale się rozwijać

– Polska była, jest i będzie w Europie. Nikt i nic tego nie zmieni. Nawet ci polscy politycy, którzy ciągle kłamiąc, krzyczą o jakimś polexicie. Czas, żeby zrozumieli, że Polska jest, była i będzie w Europie – podkreślała wicepremier.

– Polacy wybrali ludzi, a przede wszystkim wybrali program, który dał możliwość budowania dobrej przyszłości dla nasz wszystkich. Polacy zdecydowali, że czas odsunąć od władzy tych, którzy nie rozumieją, że Polska to jest wspólna sprawa, że trzeba pochylać się nad każdym, nawet tym, który być może nie jest w tej chwili na pierwszych stronach gazet, a przede wszystkim tym słabszym trzeba pomagać, że trzeba wyrównywać szanse, że trzeba dostrzegać problemy obywateli. Trzeba do tego ludzi, którzy nie tylko to rozumieją, nie tylko maj plan i program, ale są uczciwi i dotrzymują słowa. Tak, bo znakiem firmowym Prawa i Sprawiedliwości, rządu Zjednoczonej Prawicy jest dotrzymywanie słowa – mówiła Szydło.

Dziś w Szeligach pod Warszawą odbyła się konwencja PiS, podczas której partia podsumowała trzy lata działalności ugrupowania i przedstawia plany na przyszłość. Głos zabrali prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy: Beata Szydło i Jarosław Gowin, a także minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.