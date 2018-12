"Energia Plus". Gowin zapowiada nowy program rządu

– W imieniu Porozumienia zaprezentujemy w Krakowie program. Na czym on będzie polegał? We współpracy z uczelniami uruchomimy masową budowę odnawialnych źródeł energii dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych – przede wszystkim dla pięciu milionów domów jednorodzinnych. Pięć milionów, to jest ta skala – poinformował podczas konwencji wicepremier Jarosław Gowin. – Po drugie zapewnimy Polakom realne prawo i możliwość produkowania energii elektrycznej na własne potrzeby – dodał.

Rząd ma znieść bariery prawne utrudniające instalację odnawialnych źródeł energii. Opracowany ma zostać także system kredytów i pożyczek wspierających ich zakup i instalację. – Zaangażujemy w to Bank Gospodarstwa Krajowego i sektor bankowy, tak, aby Polacy mogli uzyskiwać finansowanie na budowę instalacji służących produkcji zielonej energii – wskazał prezes koalicyjnego Porozumienia.

– To jest kierunek, który chcemy zaproponować wszystkim Polakom. Jestem przekonany, że ten plan się powiedzie i zapewni nam, naszym dzieciom i wnukom, życie w dostatnim, zdrowym, bezpiecznym i mocnym kraju (...) Wszyscy Polacy chcą dobrego życia i to jest nasz cel na najbliższy rok, i na następne lata rządów Zjednoczonej Prawicy – powiedział minister nauki. Jarosław Gowin zapewnił, że rząd będzie łączył rozwój gospodarki z troską o środowisko.