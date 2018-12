Siostry zakonne modlą się w intencji Trybunału Konstytucyjnego

W listopadzie ubiegłego roku do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek o uznanie za niekonstytucyjną tzw. przesłanki eugenicznej, która umożliwia wykonanie legalnej aborcji, kiedy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Inicjatorem zwrócenia się do Trybunału z takim właśnie wnioskiem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Pod wnioskiem jednak podpisało się aż 107 parlamentarzystów z różnych ugrupowań. Decyzji TK wciąż nie ma. Środowiska pro-life oraz część posłów apeluje o jak najszybsze zajęcie się wnioskiem.

– W naszych klasztorach codziennie modlimy się zarówno za polityków, jak i za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo to od nich teraz zależy czy dzieci w Polsce będą dalej zabijane – mówi "Niedzieli" s. Halina Rosiek ze zgromadzenia służebniczek dębickich. W intencji ochrony życia dzieci nienarodzonych modlą się także mniszki Benedyktynki Sakramentki z Siedlec.

Siostry zakonne o pozytywną decyzję TK ws. pełnej ochrony życia modlą się szczególnie od pierwszej niedzieli adwentu. "Szturm modlitewny" w tej intencji ma potrwać do skutku. Inicjatywa zakonni to pokłosie list, jaki skierował Episkopat. "Na progu adwentu biskupi przypominają o godności każdego ludzkiego życia, którego wartość ukazał Chrystus swoim wcieleniem i narodzeniem. W tym duchu biskupi proszą o modlitwę, aby prawo stanowione chroniło życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.(...) Módlmy się także za legislatorów, aby respektowali prawo do życia każdego człowieka” – napisał w specjalnym apelu do sióstr ks. bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP. Na apel biskupów pozytywnie odpowiedziały siostry z zakonów czynnych oraz mniszki z zakonów klauzurowych.