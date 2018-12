"Katolicka szkoła" to oksymoron. Katolicyzm neguje osiągnięcia nauki i nie szanuje kobiet, czego więc mogą nauczyć w katolickich szkołach? Niech rodzice zabierają stamtąd dzieci, jeśli nie mają wyrosnąć na bezmyślnych, zindoktrynowanych dorosłych" – napisała Michalik na Twitterze.

W ten sposób znana z antyklerykalnych poglądów dziennikarka odniosła się do artykułu zamieszczonego na portalu mamadu.pl. W tekście pt. "9-letnia Hania nie będzie mistrzynią karate. Powód? W katolickiej szkole się tego sportu nie akceptuje" czytamy: "Okrzyki, medytacja i walka. Niewłaściwe rozumienie wschodnich sztuk walki sprawia, że zdarzają się przypadki zniechęcenia dziecka do ich trenowania. Taką postawę zaprezentowała wychowawczyni jednej ze szkół katolickich. 9-latka usłyszała, że na karate uczęszczać nie powinna. Co takiego "złego" jest w tym sporcie? Czy z argumentami wychowawczyni można się zgodzić?". Dalej opisano historię 9-latki, która chce uczęszczać na zajęcie karate, jednak na drodze do marzeń staje jej szkoła – katolicka. Wątpliwości wychowawczyni dziewczynki ma budzić m. in. medytacja, która jest elementem tej sztuki walki.