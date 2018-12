PO składa kwiaty pod pomnikiem ofiar z "Wujka". Mazurek: Hipokryzja, kłamstwo to immanentne cechy tej partii

"O północy uczciliśmy pamięć Dziewięciu z Wujka – górników którzy 16 grudnia 1981 oddali życie za Wolną Polskę. Cześć ich pamięci!" – napisała na swoim profilu na Twitterze Platforma Obywatelska

Zareagowała na to rzecznik PiS Beata Mazurek. "W Warszawie, Platforma odrzuciła nazwę ul. Bohaterów Kopalni Wujek a dzisiaj składa kwiaty pod pomnikiem ofiar. "Górnicy z kopalni Wujek do Trzaskowskiego: Śmieje się pan w twarz Bohaterom" Hipokryzja, kłamstwo to immanentne cechy tej partii" – napisała.

Górnicy z "Wujka" piszą do Trzaskowskiego

"Decyzją Rady @warszawa w stolicy zabraknie ul. Bohaterów z #KopalniaWujek. Zamiast niej wróci ul. Wincentego Pstrowskiego... Publikujemy list uczestników krwawo stłumionego strajku z #KWKWujek, adresowany do prezydenta #Warszawa @trzaskowski_ #dekomunizacja #KomunistyczneZbrodnie" – poinformował na Twitterze Instytut Pamięci Narodowej.

List podpisany został przez przewodniczącego Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK "Wujek" w Katowicach Poległych 16.12.1981 r. oraz przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego. "Po blisko trzech dekadach wolnej Polski, w roku stulecia odzyskania Niepodległości, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, śmieje się Pan w twarz Bohaterom. Jest to haniebne postępowanie, które jest nie tylko niezrozumiałe, ale również podłe" – czytamy w liście.

