Tusk skomentował konwencję PiS. "Chciałbym, żeby Polska stała się płucami Europy"

– Musimy wiedzieć, w jakim kierunku należy maszerować, by ten marsz był zgodny z tym wszystkim czego oczekują Polacy, z tym wszystkim, co ma zaspokoić ich potrzeby, ich marzenia. Nasza partia, ma się stać partią marzeń Polaków – mówił podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Szeligach pod Warszawą Jarosław Kaczyński

– Mamy przeciwko sobie potężny front tych, którzy nie chcą przyjąć faktów, prowadzić dyskusji, dialogu, który powinien towarzyszyć demokracji. Nie chcą, bo oni rządzić nie potrafią i udowodnili to wielokrotnie. Oni nie są wiarygodni, oni nie dotrzymują słowa, oni tolerują zło – mówił prezes PiS.

Do konwencji PiS odniósł się Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, który stwierdził, że chciałby, aby "Polska stała się płucami Europy". – Nawiązując tutaj do niedawno zakończonego szczytu klimatycznego w Katowicach. Słyszeliśmy wszyscy, jak bardzo Polacy są zniecierpliwieni tym, że jakby nie podejmuje się jakby szczególnie intensywnych działań na rzecz ochrony zdrowia i życia de facto. Tutaj też zresztą chodzi o serce. 11 tys. ludzi zmarło więcej tylko jednego miesiąca w Polsce niż rok wcześniej i związane jest to bezpośrednio ze smogiem w Polsce. Mam wrażenie, że ochrona klimatu i środowiska przestanie być mrzonką u zielonych, ekologów i niektórych polityków i że ta potrzeba dotrze, chyba dotarła już właściwie do wszystkich ludzi, przynajmniej w miastach, które są zagrożone smogiem. Warto z tego zacząć wyciągać wnioski. Jak się mówi o sercu czy płucach, to przede wszystkim warto chyba zacząć serio o tym rozmawiać – powiedział Tusk.

Szef Rady Europejskiej nawiązał też do 37. rocznicy pacyfikacji kopalni "Wujek". – Będę przekonywał tę publiczność dzisiejszego popołudnia, że lekcje, jakie my wyciągnęliśmy i też ja osobiście z polskich grudni, to są lekcje bardzo ważne dla całej Europy i że warto o tym pamiętać, ile kosztuje wszystkich ludzi niedemokratyczna władza, co może władza władza bez ograniczeń zrobić zwykłemu człowiekowi i jak ważne jest, żebyśmy dzisiaj w Europie o tym pamiętali, że prawa człowieka to nie jest jakaś abstrakcja, że wolność prasy, zgromadzeń, prawo do strajku to są rzeczy, za które ludzie ginęli i dzisiaj wydaje się to czasami pustym sloganem, a tak nie jest. I to będę chciał wszystkim przypomnieć. W ogóle w Europie mamy do czynienia z kwestionowaniem tych podstawowych wartości, w całej Europie, bez wyjątku – mówił.