Płużański: To opozycja zachowuje się tak, jakby chciała nas wypchnąć z Unii

Ostatni tydzień upłynął pod znakiem swoistego plebiscytu wobec rządu PiS. Głosowanie wotum nieufności, potem konwencja programowa. Sukces, czy porażka formacji rządzącej?

Tadeusz Płużański: Już środowe wotum zaufania dla rządu pokazało, że Zjednoczona Prawica ma niekwestionowaną większość. Co jest pewnym fenomenem, bo po latach rządzenia często się szeregi partii rządzących przerzedzają, a tu ta ekipa, która wygrała wybory, wciąż trwa.

Potem było jeszcze głosowanie wotum nieufności na wniosek opozycji?

Myślę, że będzie to wydarzenie bez najmniejszego znaczenia. Po paru dniach nikt nie będzie o tym pamiętał. Na pewno nie wniosło nic merytorycznego do dyskusji politycznej. Oczywiście miałoby jakiś sens jako pewna manifestacja polityczna. Ale to nie był ten moment, bo złożony dwa dni wcześniej wniosek premiera o wotum zaufania dla własnego gabinetu uczynił wniosek opozycji całkowicie bezcelowym. Zdecydowanie sensowniejszym działaniem byłoby, gdyby PO wycofała ten wniosek.

Jak ocenia Pan zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego podczas sobotniej konwencji?

Jeśli chodzi o nowe otwarcie, to widać, że PiS i Zjednoczona Prawica wyraźnie mówią, że w Europie byliśmy, jesteśmy, będziemy, że partia rządząca nie zamierza Polski z Unii wyprowadzać. Swoją drogą odnoszę wrażenie, że to opozycja, choć różne jej działania są organizowane pod sztandarami i hasłami europejskimi, dąży do osłabienia pozycji Polski w Unii. Tak, jakby chciała nas z UE wypchnąć.

Oprócz kwestii Unii Europejskiej premier skupił się na kwestiach socjalnych, podwyższaniu płac itd.

Wskaźniki ekonomiczne są dobre, nic nie zapowiada jakiegoś krachu gospodarczego, raczej wszystko wskazuje na dalszy stabilny rozwój państwa. Do tego jest oczywiście cała warstwa socjalna, bardzo ważna od początku istnienia Zjednoczonej Prawicy. To próba poprawy życia Polaków po komunizmie. PiS stara się to zrobić, stawiając na różnego rodzaju programy społeczne. Część z nich już jest realizowana, część myślę, że zostanie zrealizowana niebawem. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w styczniu bądź lutym pojawi się nowy pakiet. Zobaczymy, co się w nim znajdzie, jednak kierunek jest jasno naznaczony.

Czytaj także:

Bugaj: Narracja o Polexicie szkodzi PolsceCzytaj także:

Rzecznik PO o wotum nieufności dla rządu: Nasze wnioski są skuteczne