Wałęsa powinien przeprosić prezesa PiS. Polacy nie mają wątpliwości

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku, były prezydent Polski Lech Wałęsa ma złożyć oświadczenie, w którym przeprasza Jarosława Kaczyńskiego za formułowanie wobec niego zarzutów, że prezes PiS polecił nakazać lądowanie samolotu zmierzającego z polską delegacją do Smoleńska, czym doprowadził do katastrofy, po czym zmierzał do przerzucenia odpowiedzialności na inne osoby.

59 proc. ankietowanych w panelu Ariadny uważa, że Lech Wałęsa powinien uszanować wyrok sądu i przeprosić. 25 proc. ocenia, że jeśli Wałęsa wierzy w winę Jarosława Kaczyńskiego, to nie powinien wykonywać wyroku.

23 proc. ankietowanych jest również zdania, że Lech Wałęsa, nie mając żadnych dowodów, miał prawo twierdzić publicznie, że Jarosław Kaczyński przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Z kolei 59 proc. ankietowanych uważa, że nie powinien tego robić.

Badanie zostało przeprowadzone dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna w dniach 7-10 grudnia 2018 roku. Próba ogólnopolska osób od 18 lat wzwyż (N=1050). Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.