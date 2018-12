Intensywne opady śniegu i duży mróz. IMGW wydał ostrzeżenia

IMGW wydał ostrzeżenia przez intensywnymi opadami śniegu dla województw: lubelskiego, podlaskiego, części mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Alerty obowiązują również na południu kraju, w województwach małopolskim i śląskim.

Co więcej, meteorolodzy prognozują, że w ciągu najbliższej nocy czeka nas wyraźne ochłodzenie. temperatura może spaść nawet do kilkunastu stopni poniżej zera. Na południu Górnego Śląska i Małopolski lokalnie wystąpi spadek temperatury do -20°C.

Poniedziałek będzie pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami mogą wystąpić słabe opady śniegu, a na zachodzie kraju również deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna od -2°C, -1°C na wschodzie do 2°C, 3°C na południowym zachodzie, jedynie na Podhalu około -4°C.