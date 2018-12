Zaginięcie Iwony Wieczorek. Policja sprawdzi nowy trop

Nie wiadomo, gdzie policja będzie prowadzić poszukiwania. Policja obawia się, że ktoś mógłby zakłócić poszukiwania. Wiadomo jedynie, że będzie to obszar, który do tej pory nigdy nie był sprawdzany w związku ze sprawą Iwony Wieczorek.

Zaginięcie Iwony Wieczorek to jedna z najbardziej tajemniczych spraw ostatnich lat. Doszło do niego nad ranem 17 lipca 2010 roku. Dziewczyna bawiła się ze znajomymi w sopockim klubie, ale po wyjściu z niego miała się z nimi pokłócić i odłączyć od przyjaciół. Kamera miejskiego monitoringu ostatni raz zarejestrowała ją przy wejściu numer 63 na plażę w gdańskim Jelitkowie. Z tego miejsca do domu miała ok. 2 km, ale aby tam dotrzeć, musiała przejść przez tereny leśno-parkowe. Tu ślad po dziewczynie się urywa.