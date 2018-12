Bielan: Mamy wiele racji w sporze z KE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymał w ostatecznym orzeczeniu ws. środków tymczasowych swoją decyzję o zawieszeniu przepisów o Sądzie Najwyższym. "Polska zostaje zobowiązana natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego" - poinformowano w komunikacie.

Czytaj także:

TSUE podtrzymał decyzję o zawieszeniu ustawy o SN

– Od początku mówiliśmy, że jeżeli Trybunał podejmie taką decyzję, to my się do niej dostosujemy. Porównałbym to do sytuacji, w której ktoś z obywateli wychodzi z sądu, jest przekonany, że miał rację, ale wyrok sądowy zapadł nie po jego myśli. Ale ten wyrok musi przestrzegać – mówił Bielan.

Wicemarszałek Senatu dodał też, że obóz rządzący jest przekonany o tym, iż zgodnie z traktatem kształtowanie wymiaru sprawiedliwości należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich. – Czymś innym jest procedura polityczna związana z artykułem 7., którą wszczęła Komisja Europejska, ale ta procedura prowadzi donikąd – mówił.