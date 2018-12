Karambol na obwodnicy Krakowa. Nie żyje kierowca

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek nad ranem (około godziny 6.00). Wypadek miał miejsce na węźle Kraków Balice. W pobliżu zjazdu na lotnisko tir zderzył się z dwoma samochodami dostawczymi i trzema osobowymi. Kierowca jednego z samochodów nie przeżył. Jedna osoba trafiła natomiast do szpitala.

Mimo że uruchomiono pas awaryjny, to na drodze cały czas tworzą się korki. Utrudnienia dla kierowców potrwają co najmniej do godziny 10.