Sojusz Jakubiaka i Korwin-Mikkego? "Bardzo prawdopodobne"

Kilka tygodni temu Marek Jakubiak opuścił klub Kukiz'15. Polityk twierdził, że szantażowano jego kolegów i zmuszano do głosowania przeciw niemu, na co nie mógł pozwolić i dlatego zdecydował się rozstać z ruchem Pawła Kukiza. Jakubiak był kandydatem Kukiza na prezydenta Warszawy.

Teraz polityk przyznał na antenie TVP, że nie wyklucza, że do najbliższych wyborów pójdzie razem z Januszem Korwin-Mikkem. Polityk podkreśla, że zna lidera partii Wolność od lat 90.

– Korwin-Mikke jest stały w poglądach – przekonywał poseł, przyznając jednak, że często są one kontrowersyjne.

Zmienić Unię

W dalszej części programu Jakubiak przekonywał, że Unia Europejska potrzebuje zmian.

– Musimy zacząć UE modernizować tak, by pasowała wszystkim – twierdził. Zdaniem polityka obecne kierownictwo Unii nie zdaje sobie sprawy z przeobrażeń, jakie zachodzą w Europie. Jakubiak stwierdził, że na Starym Kontynencie obserwujemy "wiosnę ludów". – To już się dzieje we Francji, poczekajmy na Niemcy – mówił w TVP.





