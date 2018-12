Komisja weryfikacyjna uchyla zwrot nieruchomości przy ul. Kredytowej 6

Komisja weryfikacyjna uchyliła w całości decyzję prezydenta Warszawy z 2015 roku ws. zwrotu nieruchomości położonej przy ul Kredytowej 6 i przekazała miastu sprawę do ponownego rozpatrzenia. W ocenie komisji decyzja ws. nieruchomości została podjęta z naruszeniem prawa m.in. dlatego, że nie została nieustalona przesłanka posiadania nieruchomości przez ich dotychczasowych właścicieli lub ich następców prawnych.

– Komisja stwierdziła, że przeniesienie roszczeń do nieruchomości było sprzeczne z interesem społecznym – poinformował szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. I dodał: – Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, iż beneficjenci decyzji: Maria Trzcińska oraz Zbigniew Niebrzydowski nabyli na podstawie umowy sprzedaży z dnia 28 lutego 2013 r. prawa do udziału wynoszącego prawie 3/4 części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kredytowej 6 za cenę wynoszącą 659 tys. 100 zł. Tymczasem zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 29 października 2018 r. wartość położonej w Warszawie nieruchomości przy ul. Kredytowej 6 z prawem użytkowania wieczystego wynosiła 56 mln 104 tys. 543 zł.

– W przypadku Kredytowej 6 mieszkańcy od długiego czasu obawiają się skutków reprywatyzacji, więc dzisiaj ta ich sytuacji, ten ich los się ustabilizuje. Sprawa wraca do prezydenta m.st. Warszawy, który powinien wyjaśnić szereg okoliczności, które pozwolą ocenić, czy w przyszłości ten budynek będzie podlegał reprywatyzacji. W ocenie komisji są co do tego poważne wątpliwości – powiedział wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta. Decyzja komisji została podjęta jednogłośnie.

