Watykan wzywa przewodniczących episkopatów do spotkań z ofiarami księży pedofilów

O zwołaniu specjalnego szczytu poświęconego ochronie nieletnich przed pedofilią, papież poinformował we wrześniu. Spotkanie ma odbyć się w Watykanie, w dniach 21-24 lutego i wezmą w nim udział przewodniczący episkopatów z całego świata.

Właśnie do przewodniczących episkopatów skierowano apel o spotkanie z ofiarami księży pedofilów, jeszcze przed szczytem w Watykanie. W liście do duchownych podkreślono, że nawiązanie kontaktu z ofiarami jest niezbędne. – Brak kompleksowej odpowiedz (...) nie tylko utrudni uzdrowienie ofiar, ale też uderzy w wiarygodność Kościoła, który ma wypełniać misję Chrystusa – napisano w liście.

Stanowisko ws. wykorzystywania seksualnego osób małoletnich

W połowie listopada polscy duchowni, podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski przyjęli stanowisko ws. wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. W przyjętym oświadczeniu duchowni zwrócili się do ofiar nadużyć o zgłaszanie się "do przełożonych kościelnych oraz do odpowiednich organów państwowych”.

„Stwierdzamy ze smutkiem, że również w Polsce miały miejsce sytuacje seksualnego wykorzystywania dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych i osoby zaangażowane w Kościele. Powtarzamy za Papieżem Franciszkiem: »ból [dzieci i młodzieży], oraz ból ich rodzin, jest naszym bólem«. Aby dobrze rozpoznać przyczyny tych czynów i ocenić ich skalę, rozpoczęliśmy zbieranie potrzebnych danych” – czytamy w dokumencie.