Prezydent: Podwyżki cen prądu nie będzie. Tak zapewnił mnie minister Tchórzewski

"Dobra wiadomość na Święta i Nowy Rok: Podwyżki cen energii elektrycznej w 2019 roku nie będzie. Tak zapewnił mnie dziś w trakcie spotkania w Pałacu Prezydenckim Minister Energii Krzysztof Tchórzewski" – napisał prezydent na Twitterze.

Tymczasem w ubiegłym tygodniu resort energii przedstawił projekt rekompensat za rosnące ceny prądu. Resort zapowiada, że program rekompensat będzie skierowany do około 15 mln gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw i pozostałych odbiorców – m. in. hospicjów oraz domów opieki społecznej. Na program ma zostać przeznaczona kwota od 4 do 5 mld zł. – Okres obowiązywania programu to styczeń-grudzień 2019 r. – zapowiada wiceminister energii Tadeusz Skobel. Rząd tłumaczy, że wzrost cen energii to wynik zjawisk ogólnoświatowych – sytuacji na rynku UE i związanego z tym wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. – To co dzieje się w innych krajach unijnych przekłada się bezpośrednio na sytuację w Polsce. Dlatego w ME pracujemy nad odbudowaniem zaufania społecznego do coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej – powiedział wiceminister. Jak zapewnił, władze podejmują wszelkie działania, które pozwolą ochronić obywateli.

Rekompensaty dla gospodarstw domowych mają być naliczane automatycznie i pojawią się na rachunku od kwietnia 2019 r. Rekompensaty dla małych i średnich przedsiębiorstw będą wymagały złożenia wniosku, co będzie możliwe od kwietnia.

Z danych zebranych przez "Rzeczpospolitą" wynika, że w największych miastach wzrost cen energii elektrycznej na 2019 r. sięga od 50 do nawet 70 proc. "Rz" wymienia m.in. Olsztyn (podwyżka o 60 proc.) i Wrocław (podwyżka o 70 proc.). Cytowany przez dziennik Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich oświadczył, że liczy na rządowy program osłonowy. Jego zdaniem podwyżka cen prądu wcześniej czy później spowoduje wzrost cen biletów komunikacji miejskiej.

"Rzeczpospolita" informuje, że w większości przypadków wzrost przychodów z podatków dla samorządów (dzięki większej ściągalności podatków) jest wyższy niż podwyżki cen energii dla samorządów. Gazeta wymienia też miasta, w których prąd w przyszłym roku nie zdrożeje. To m.in. Białystok, Kielce i Stalowa Wola. "Rz" zwraca uwagę, że rządzi tam PiS.

