Tadla poprowadzi audycję w radiu

„To właśnie weekend” będzie emitowany w Radiu ZET w soboty w godz. 10-13. W audycji Beata Tadla będzie prowadziła rozmowy dotyczące codziennych tematów i najważniejszych wydarzeń – informuje branżowy portal Wirtualne Media. Wcześniej Beata Tadla prowadziła serwis informacyjny w Nowa TV, programy informacyjne i publicystyczne w Telewizji Polskiej oraz TVN.

– Współpraca z Radiem ZET to zapowiedź przygody, tym bardziej fascynującej, że radio to moja pierwsza zawodowa miłość, która nie wygasła. Radio to prywatny, wręcz intymny kontakt ze słuchaczem, cieszę się, że będę mogła nawiązywać taką relację właśnie w Zetce. Chciałabym dzielić się z ludźmi dobrą energią - moją i moich gości, namawiać do lepszej jakości życia, do lepszego kontaktu z otoczeniem, bez złych emocji – tak dziennikarka komentuje nowe wyzwania.

