Neumann: Trzaskowski konsultował z nami bonifikatę, ale nic nie jest wymuszone

– Odpowiedzialność jest w 100 proc. moja, bo to ja namawiałem radych do podjęcia takiej decyzji (obniżenia bonifikaty z 98 do 60 proc. - red.), dlatego że zależało mi elementarnej sprawiedliwości – mówił Trzaskowski na konferencji prasowej w Sejmie.

– Skoro prowadziliśmy kampanię pod hasłem słuchania obywateli, czasami trzeba się wycofywać z decyzji, czasami trzeba zrobić krok do tyłu. Ja jestem do tego gotów i nie chciałbym zaczynać swojej prezydentury od nawet cienia wątpliwości, co do tego, że przez cały czas będę wsłuchiwał się w to, co mówią do mnie obywatele – przekonywał Trzaskowski.

Jak przyznał na antenie Polsat News szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann, decyzja Rafała Trzaskowskiego ws. bonifikaty była konsultowana z politykami PO.

– Oczywiście, że rozmawialiśmy, bo to rzecz ważna. Natomiast Rafał Trzaskowski tę decyzję dzisiaj ogłosił, też mówił, ze to jego decyzja i propozycja. Skłamałbym, gdybym powiedział, że dzisiejsza decyzja nie była konsultowana z kierownictwem PO. Przekazał nam swoją decyzję, to nie jest nic wymuszone. To jego decyzja po weekendzie, który był pewnie dla niego trudny, bo – jak mówił – wiele głosów otrzymał od warszawiaków. Słucha ich – stwierdził Sławomir Neumann w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie „Wydarzenia i opinie”.

Przed wyborami samorządowymi Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Jednak w ubiegłym tygodniu wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński wniósł projekt obniżenia bonifikaty, a radni zmniejszyli ulgę do 60 proc. Sprawa wywołała burzę, a na Platformę Obywatelską spadła fala krytyki.

