Prof. Matczak atakuje prezydenta. Kąśliwa odpowiedź Andrzeja Dudy

"Prezydent oskarża, Prezydent atakuje, Prezydent zarzuca, Prezydent poucza. Choć robi dokładnie to, co zarzuca innym i o co innych oskarża, a więc łamie Konstytucję" – napisał na Twitterze Marcin Matczak. W ten sposób odwołał się do wystąpienia prezydenta.

Andrzej Duda podczas publicznego posiedzenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego poruszył temat m. in. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym oraz przywrócenia części sędziów, którzy wcześniej w związku z ukończeniem 65. roku życia przeszli w stan spoczynku. Prezydent zarzucił działanie polityczne I prezes SN. – Mamy sytuację, w której pewna grupa elity sędziowskiej uważa się za bezkarną i za taką, której polskie prawo nie obowiązuje, tylko dlatego, że im się nie podoba. Naruszają przepisy konstytucyjne, lekceważą przepisy obowiązujące. Mamy do czynienia z anarchią wywoływaną przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości – powiedział Andrzej Duda

Prezydent szybko odpowiedział prof. Matczakowi. Choć napisał tylko "No comment", to do swojego wpisu dołączył artykuł przywołujący niechlubny epizod z działalności Matczaka. Pod koniec wrześni w jednym z wpisów prof. Matczak wspomniał o córce blogera znanego pod pseudonimem "Matka Kurka", która wybiera się na studia prawnicze. Wykładowca UW stwierdził, że podeśle wypowiedzi ojca młodej studentki swoim kolegom na uniwersytecie Wrocławskim, aby ci je omówili na zajęciach w jej obecności. "Zobaczymy, jak będziesz piszczał, jak wróci do domu" – groził wykładowca.

