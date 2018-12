Poszukiwania nie przyniosły efektu. Iwona Wieczorek wciąż zaginiona

Służby przeszukały pół hektara terenu w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Sprawdzano głównie studzienki kanalizacyjne. Policjanci mieli do dyspozycji psa do wykrywania zwłok oraz wykrywacze metali. W pracach pomagała też policjantom m.in. straż pożarna, która wypompowywała wodę ze studzienek kanalizacyjnych. W akcji wzięło udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, ale poszukiwania nie przyniosły rezultatu.

To nie pierwsze poszukiwania ciała Iwony Wieczorek. W zeszłym roku policja ponownie przeczesywała park Reagana i pas nadmorski w Jelitkowie. Nie znalazła wówczas niczego, co miałoby związek ze sprawą. Morderstwo to jeden z wątków w śledztwie.

Zaginięcie Iwony Wieczorek to jedna z najbardziej tajemniczych spraw ostatnich lat. Doszło do niego nad ranem 17 lipca 2010 roku. Dziewczyna bawiła się ze znajomymi w sopockim klubie, ale po wyjściu z niego miała się z nimi pokłócić i odłączyć od przyjaciół. Kamera miejskiego monitoringu ostatni raz zarejestrowała ją przy wejściu numer 63 na plażę w gdańskim Jelitkowie. Z tego miejsca do domu miała ok. 2 km, ale aby tam dotrzeć, musiała przejść przez tereny leśno-parkowe. Tu ślad po dziewczynie się urywa.