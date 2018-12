Jaka przyszłość czeka Jakiego? "Dobrze mi jest być bezpartyjnym"

Były kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy stwierdził w rozmowie, że "bardzo spokojnie podchodzi do swojej przyszłości". – Ponieważ są to wybory do PE, które są chwilę przed wyborami parlamentarnymi, ich wynik będzie miał bardzo duże znaczenie, to chciałbym oczywiście pomóc swojemu obozowi kontynuować te reformy i pracę, którą wykonaliśmy w ostatnich latach – odpowiedział na pytanie o swój start w wyborach do PE.

Patryk Jaki powiedział też, że jest przeciwnikiem wcześniejszych wyborów parlamentarnych, ale jednocześnie dodał, że "nic na ten temat nie wie". – Myślę, że spokojnie powinniśmy przygotować się do kampanii wyborczej i pokazać te rzeczy, które udało się zrobić. Bo pewnie niewiele osób wie, ale 2/3 nowych miejsc pracy w przemyśle w całej UE powstaje w tej chwili w Polsce. Nic na ten temat nie wiem. Nie wydaje mi się, że to prawdopodobny scenariusz. Tym bardziej że kolejny miesiąc przynosi nowe, dobre dane dot. polskiej gospodarki, ale nie tylko – stwierdził.