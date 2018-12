Oficjalnie: Wisła Kraków sprzedana

Wisła Kraków od dłuższego czasu borykała się z ogromnymi problemami finansowymi. W mediach już od kilku dni mówiło się o znalezieniu inwestorów przez popularną Białą Gwiazdę. Wisłę chciała kupić m.in. grupa lokalnych biznesmenów, ale nie zdołali oni osiągnąć porozumienia z klubem. Wygląda na to, że w końcu udało się znaleźć nowego właściciela dla Wisły.

Zawodnicy już od kilku miesięcy nie otrzymują wypłat. Nieoficjalnie mówi się, że tylko do końca roku nowy inwestor musi spłacić 12 milionów złotych długu. To miałoby zapobiec rozpadnięciu się drużyny poprzez rozwiązanie kontraktów z winy klubu. Dopiero gdy wymagana kwota wpłynie na konta, będzie można mówić o finalizacji transakcji.

We wtorek władze Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków przebywały w Zurychu, gdzie spotkały się z przedstawicielami nowego inwestora. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa zdradził nawet, że doszło do podpisania porozumienia. – Z tego, co wiem, dzisiaj podpisano umowę z funduszem inwestycyjnym, za którym – jak się dowiedziałem – stoją kambodżańscy inwestorzy. Specjalizują się w restrukturyzacji przedsiębiorstw i sprzedają dalej. Dla mnie podstawowa rzecz to to, że Wisła nie splajtuje i nie spadnie do IV ligi – powiedział w nagraniu na facebookowym profilu Krakow.pl.