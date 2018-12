"Niech nie rżnie głupa!". Gowin ostro o Trzaskowskim

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział wczoraj, że zwróci się do rady miasta, aby ta wróciła do bonifikaty w wysokości 98 proc. za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Wcześniej nawet przychylni Platformie Obywatelskiej dziennikarze oskarżali tę partię o oszustwo wyborcze. Dziś Trzaskowski napisał na Twitterze, że bonifikaty nigdy nie były w programie Koalicji Obywatelskiej. "To był wniosek radnych PiS. No to Panowie do boju - przekonujcie kolegów do podwyższenia bonifikaty na gruntach skarbu państwa, inaczej to wy będziecie winni krańcowej niesprawiedliwości. Zaczęliście się już tłumaczyć warszawiakom?" – napisał prezydent Warszawy.

O tę kwestię pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicepremier Jarosław Gowin. Jak podkreślił, sprawa ta będzie analizowana na posiedzeniu rządu. Później zaś padły mocne słowa pod adresem Trzaskowskiego i jego partii. "Niech Rafał Trzaskowski nie rżnie głupa, wszyscy wiedzą doskonale, o co chodzi. Chodzi o pewną hipokryzję wyborczą, zupełnie inaczej radni Platformy zachowują się przed wyborami i natychmiast po wyborach zachowują się inaczej. Tu jest ta rażąca hipokryzja – podkreślał minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Odnosząc się do zmiany zdania przez Trzaskowskiego w tej sprawie, Gowin stwierdził: " Lepiej późno niż wcale. Nie będę się wyzłośliwiał nad zmiennością opinii pana prezydenta. Nie chodzi o taką, a nie inną wysokość podatków, tylko o to, by zamienić Polaków w społeczeństwo właścicieli".