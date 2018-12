Ziemkiewicz o Kaczyńskim: Człowiek, który ukradł Polsce prawicę

Dziennikarz "Niedzieli" Artur Stelmasiak, który nie ustaje w przypominaniu Prawu i Sprawiedliwości o - przynajmniej deklaratywnie - konserwatywnym charakterze tej partii i upominaniu się o zwiększenie prawnej ochrony życia nienarodzonych napisał na Twitterze, że Jarosław Kaczyński stracił kontakt z rzeczywistością.

"PiS już nigdy nie zajmie się prawem do życia dzieci, ale do upadłego będzie bronił zwierząt futerkowych. Niestety prezes stracił kontakt z rzeczywistością. Tak wygląda upadek polityczny partii, która miała być konserwatywna" – stwierdził dziennikarz.

Do jego wpisu odniósł się publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz, który przyznaje, że nie rozumie zdziwienia postawą prezesa PiS. "Ale co za zdziwko? Jaro zawsze taki był - zbuntowany człowiek salonu późniejszej UD, centrysta zepchnięty na prawo logiką walki politycznej. Jak pisałem „człowiek, który ukradł Polsce prawicę” to był jazgot oburzenia" – odpisał Ziemkiewicz. Użyte przez publicystę określenie jest nawiązaniem do jego tekstu z 2009 roku.

Swoje zdziwienie Stelmasiak uzasadnił tym, że Kaczyński "na pokład zabrał konserwy, których jest w PiS więcej niż lewackich kiełków". "Dziś pacyfikuje ich by nie zbliżali się do prawej burty bo łódka się przewróci. Łudziłem się, że po 2010 r. zbliżył się do Kościoła. W PiS jest wielu porządnych ludzi, a może n. większość" – wyjaśnił.