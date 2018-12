Cejrowski: Co się potem dzieje z tą forsą?

Rząd tłumaczy, że wzrost cen energii to wynik zjawisk ogólnoświatowych – sytuacji na rynku UE i związanego z tym wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. – To co dzieje się w innych krajach unijnych przekłada się bezpośrednio na sytuację w Polsce. Dlatego w ME pracujemy nad odbudowaniem zaufania społecznego do coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej – powiedział wiceminister. Jak zapewnił, władze podejmują wszelkie działania, które pozwolą ochronić obywateli.

Wojciech Cejrowski tymczasem stwierdził, że jeżeli ceny prądu są uzależnione od uprawnień do emisji CO2, to Polska powinna przestać płacić za nie, bo polskich podatników nie stać na nie. Słynny podróżnik pytał również, co się dalej dzieje z przekazanymi przez Polaków pieniędzmi.

"Za uprawnienia płacimy komu? Kto zabiera nam te pieniądze? Dlaczego akurat ten ktoś, a nie ktoś inny?" – dopytywał na Twitterze.

"Co z tą forsą dzieje się potem?" – pytał Cejrowski, wskazując, że nikt państwu polskiemu nie płaci choćby za to, że ma najbardziej zalesione tereny w Europie. Słynny podróżnik ma żal do rządu, że nie podnosi głośno tych kwestii i wątpliwości.

Nie będzie podwyżek prądu?

Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że w 2019 roku nie będzie podwyżek cen energii elektrycznej. " Tak zapewnił mnie dziś w trakcie spotkania w Pałacu Prezydenckim Minister Energii Krzysztof Tchórzewski" – przekazał prezydent na Twitterze.







Rząd szykuje ponadto projekt rekompensat za rosnące ceny prądu. Resort zapowiada, że program rekompensat będzie skierowany do około 15 mln gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw i pozostałych odbiorców – m. in. hospicjów oraz domów opieki społecznej. Na program ma zostać przeznaczona kwota od 4 do 5 mld zł. – Okres obowiązywania programu to styczeń-grudzień 2019 r. – zapowiada wiceminister energii Tadeusz Skobel.