Warszawa: Tramwaj stanął w ogniu. Ewakuowano pasażerów, cały most zamknięto

Pasażerowie feralnego tramwaju zostali natychmiast ewakuowani z płonącego pojazdu. Z doniesień medialnych wynika, że żadnemu pasażerowi nic się nie stało.

W wyniku pożaru cały most musiał jednak zostać wyłączony z ruchu. Jak informuje Radio Zet, taka decyzja była spowodowana zadymieniem. Zamknięcie mostu doprowadziło do wielkich utrudnień w ruchu. Most jest niezwykle uczęszczany przez mieszkańców Warszawy.Według danych stołecznego Zarządu Dróg Miejskich przejeżdża przez niego nawet do 24 tysięcy pojazdów na dobę.

W wyniku pożaru utrudnienia w ruchu występują w kursowaniu tramwajów linii 4, 13, 20, 23, 26 oraz autobusów linii 160, 190 i 527.