PGNiG podpisało wieloletnią umowę na dostawę gazu z USA

Na podstawie zawartej umowy PGNiG kupi rocznie 2 mln ton LNG (ok. 2,7 mld m³ po regazyfikacji). Odbiór ładunków rozpocznie się w 2023 roku z terminalu Port Arthur LNG, który powstanie w Jefferson County w Teksasie. Zakupy LNG dokonywane będą na zasadzie FOB (Free On Board), według której to nabywca odpowiedzialny jest za transport skroplonego gazu. Port Arthur LNG zajmie się dostarczeniem gazu ziemnego do terminalu eksportowego, skropleniem i załadunkiem. Daje to PGNiG elastyczność w zarządzaniu ładunkami. Spółka będzie mogła je skierować do Polski albo odsprzedać na globalnym rynku LNG i skierować do portu rozładunku wskazanego przez kolejnego nabywcę.

– Ten kontrakt jest ważnym krokiem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski na drodze do jej niezależności energetycznej. W ubiegłym miesiącu rozpoczęliśmy z Polską strategiczny dialog w obszarze energii. Rząd Prezydenta Trumpa jest zobowiązany, by angażować się w zwiększanie dywersyfikacji źródeł energii, rozwijanie bezpieczeństwa energetycznego, wzmacnianie bezpieczeństwa narodowego oraz tworzenie w ten sposób dobrych warunków do rozwoju rynku w Polsce i w całym regionie – powiedział Rick Perry, Sekretarz Energii USA

– Podpisana umowa z PGNiG to ważne poszerzenie naszego portfolio kontraktów eksportowych LNG i istotny krok w rozwoju naszego projektu Port Arthur LNG. – W ubiegłym miesiącu rozpoczęliśmy fazę odbioru innego naszego terminalu – Cameron LNG w Luizjanie. Kontrakt z PGNiG oraz postępy naszych prac potwierdzają strategiczną wartość naszego portfela aktywów. W ten sposób budujemy czołową amerykańską firmę energetyczną – powiedział Jeffrey W. Martin, prezes Sempra Energy.

– Naszymi działaniami pokazujemy, że konsekwentnie realizujemy naszą strategię. Kolejna długoterminowa umowa nie tylko pozwala nam na rozwój portfela LNG z myślą o dostawach dla Polski, ale w niedalekiej przyszłości daje nam przede wszystkim możliwość obrotu zakupionym paliwem w skali globalnej. Cieszę się, że Sempra Energy jest w gronie naszych amerykańskich partnerów. Jestem przekonany, że czeka nas dobra wieloletnia współpraca – zaznaczył Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA.