Wpadka Ryszarda Czarneckiego. Świąteczna kartka z błędem trafiła do europosłów

Na kartce widzimy europosła PiS Ryszarda Czarneckiego stojącego na tle choinki. Cała grafika jest ozdobiona świątecznymi grafikami i symbolami. Nad postacią polityka widnieje napis "Marry Christmas and happy New Year".

Niestety życzenia są zapisane błędnie. Poprawna pisownia to "merry", a nie "marry". Ponadto przed słowem "happy" powinien znaleźć się przedimek "a". Kartka z błędami trafiła podobno do wszystkich europosłów.

Na błąd zwrócił uwagę internetowy tygodnik "Kultura Liberalna".

"Taką kartkę wysyła biuro Ryszarda Czarneckiego do wszystkich posłów i pracowników Parlamentu Europejskiego. Dla spotrzegawczych zagadka: co w niej jest nie tak? [Nie, nie chodzi o estetykę, choć to też]" – czytamy we wpisie tygodnika na Twitterze.

Czytaj także:

Krystyna Pawłowicz sędzią TK? "Wróci na scenę, jeżeli PiS wygra wybory"

Czytaj także:

Przyspieszone wybory? "Opozycja jest nieprzygotowana"