Psie serce, czyli świąteczne porachunki

Raz do roku, jak głosi znana każdemu świąteczna narracja, właśnie w Boże Narodzenie, zwierzęta mogą przemówić ludzkim głosem. Od dawna żałuję, że nie działa to w drugą stronę. To znaczy, chciałbym, żeby człowiek – dajmy na to, publicysta, zmuszony przez cały rok do ważenia słów i starannego ich układania, mógł przemówić głosem „braci mniejszych”.