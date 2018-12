Pawłowicz nie wytrzymała. "Nie zmuszajcie mnie bym szybko wyzdrowiała"

Krystyna Pawłowicz poinformowała w ostatnim czasie, że wycofuje się z polityki oraz zawiesza swoją aktywność w mediach społecznościowych. "Mój czas w polityce w te Święta dobiegł końca - teraz młodzi" – napisała niespodziewanie. Mimo że posłanka ogłosiła swoją decyzję kilka dni temu, to plotki na temat jej przyszłości nie ustają. Politycy opozycji w odejście Pawłowicz wcale nie wierzą. Zdaniem Marcina Kierwińskiego z Platformy Obywatelskiej PiS stosuje jedynie "zabieg chowania", tak jak w przypadku Antoniego Macierewicza, byłego już szefa MON.

Niektóre z mediów pisały wprost, że to Jarosław Kaczyński nakłonił Pawłowicz do rezygnacji ze startu w przyszłej kadencji. Miałby to być sposób na złagodzenie medialnego oblicza PiS. Krążyły również plotki, że sama posłanka ma plany co do swojej dalszej przyszłości. Jej marzeniem jest ponoć zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Fala spekulacji spowodowała, że Pawłowicz postanowiła przerwać milczenie. "Przerwa w kuracji: NIKT mnie nie chowa ani nie wyrzuca Totalni,w tym upadli dziennikarze Szułdrzyński, Czuchnowski,Grochola itp oraz bezmocni posłowie opozycji - nie zmuszajcie mnie bym szybko wyzdrowiała.. GW niech lepiej pilnuje swego upadku i restauracji" – napisała na Twitterze Pawłowicz.