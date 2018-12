Ojciec Rydzyk i prof. Piotrowski na spotkaniu opłatkowym ZPL. "W tym szczególnym okresie Polak powinien być z Polakiem"

Na tegoroczne spotkanie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przybyli działacze Związku Polaków na Litwie z całej Litwy: Wilna, rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego, szyrwinckiego, ze Żmudzi, Kowieńczczyzny, Laudy, Wisagini, Kłajpedy, Druskienik, Turmontów, Szyłokarczmy. Z tej okazji do Wilna przybyli także goście z Polski. Wśród nich założyciel i dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk oraz europoseł prof. Mirosław Piotrowski.

Do gości przemówił prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz. – Zebrani tutaj dzisiaj ludzie to sól ziemi naszej, społeczności polskiej na Litwie. Miło jest wszystkich przywitać i podziękować za tą wielką pracę, działalność na rzecz polskości, naszej tożsamości. Działamy w nie najlepszych warunkach, z wielkim poświęceniem, oddaniem, wyrzeczeniem, bo któż jak nie my zadba o polskość – mówił Mackiewicz składając świąteczne życzenia. Opłatek pobłogosławił ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii Ducha Świętego w Wilnie.

Ojciec Tadeusz Rydzyk wyraził radość z możliwości odwiedzenia Polaków na Litwie oraz uklęknięcia przed Matką Boską Ostrobramską. – To wielka sprawa jak Matka Boża trzyma Polaków. I wy kochacie Matkę Bożą. Wiara i Polska. Pan Bóg i Ojczyzna. Jesteście naprawdę solą ziemi. Gratulacje i dziękuję. Bo my się od was uczymy. Bardzo często wiary się uczymy od was. Takiego gorącego umiłowania Pana Boga i Matki Najświętszej” – mówił do naszych rodaków na Litwie duchowny. Jak podkreślał, Polacy na Litwie mają niełatwo, ale „naprawdę są pod szczególną opieką Matki Bożej”. – Nigdy nie odchodźcie od Pana Boga i od polskiej kultury. Niech Pan Jezus was błogosławi. Życzymy siły i modlimy się za was. I was prosimy o modlitwę. Alleluja i do przodu! – powiedział ks. Tadeusz Rydzyk.

Do zebranych przemówił także europoseł Mirosław Piotrowski, który wskazywał, że okres Bożego Narodzenia, to czas w którym ludzie chcą być razem. – Dlatego jestem tutaj, gdyż uważam, że w tym szczególnym okresie Polak powinien być z Polakiem. I za to spotkanie serdecznie Państwu dziękuję. Jednocześnie życząc zdrowych, radosnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, jako Słowo, które stało się ciałem, zamieszkało naprawdę między nami – tutaj i w Polsce” – życzył eurodeputowany.

W czasie wigilijnego spotkania ZPL odbył się również koncert. Kolędy i pastorałki zaśpiewał dla zgromadzonych Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka”.

ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA W WILNIE