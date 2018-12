"Musimy budować klimat zaufania". Rabiej tłumaczy kolejną zmianę zdania ws. bonifikat

Ludzie lubią mieć pewność, na czym stoją, jaka będzie bonifikata od 1 stycznia przyszłego roku. Dlatego jest propozycja powrotu do 98 proc. bonifikaty, a druga istotna rzecz to jest taka, że musimy budować klimat zaufania i to też jest istotne – mówił na antenie Radia ZET wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej.

Przed wyborami samorządowymi Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Jednak już po wyborach wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński wniósł projekt obniżenia bonifikaty, a radni zmniejszyli ulgę do 60 proc. „Rada Warszawy miała odwagę wycofać się z błędów rozdawnictwa i zadbać o budżet miasta. Dziękuję w imieniu wszystkich, którzy skorzystają dzięki temu z rozszerzonych miejskich programów społecznych, edukacyjnych, antysmogowych i zdrowotnych” – napisał wówczas wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. Sprawa wywołała burzę, a na Platformę Obywatelską spadła fala krytyki. W ostatnim czasie Platforma znów zmieniła zdanie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że zwróci się do rady miasta, aby ta wróciła do bonifikaty w wysokości 98 proc. Dziś na antenie Radia ZET Paweł Rabiej tłumaczył się ze zmiany decyzji w tej kwestii. Wiceprezydent Warszawy przekonywał, że należy cenić takich polityków jak Rafał Trzaskowski, którzy potrafią skorygować swoje decyzje. – W tej chwili jest niestety tak, że tamta decyzja [z kampanii samorządowej ws. bonifikat - red.] spowodowała sytuację, w której żadna decyzja nie będzie decyzją najlepszą z możliwych – mówił. Gość Beaty Lubeckiej podkreślał, iż trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy. – Ludzie lubią mieć pewność, na czym stoją, jaka będzie bonifikata od 1 stycznia przyszłego roku. Dlatego jest propozycja powrotu do 98 proc. bonifikaty. Druga istotna rzecz jest taka, że musimy budować klimat zaufania i to też jest istotne – tłumaczył. – Jeżeli mamy w tej chwili sytuację, w której 98% bonifikaty jest na gruntach miejskich, a 60% na gruntach Skarbu Państwa, to dlatego mówimy w tej chwili PiS-owi „sprawdzam” – dodał Rabiej.