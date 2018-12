Radny PiS: Skandal na sesji Rady Warszawy. "Pachnie ciamajdanem"

Posiedzenie rady miasta rozpoczęło po godz. 10 w Pałacu Kultury i Nauki. Na sali obrad zjawił się Rafał Trzaskowski, który na początku zabrał głos. Podobiznę prezydenta Warszawy przynieśli ze sobą radni PiS, którzy domagali się informacji, czy mieszkańców stolicy czekają podwyżki.

"Gigantyczny skandal na sesji Rady Miasta. Na mównicę wszedł @trzaskowski_, radni opozycji zgłosili się do głosu, a Przewodnicząca bez mrugnięcia okiem wbrew statutowi odebrała jakąkolwiek możliwość zabrania głosu w sprawie. #Konstytucja?" – napisał na Twitterze Sebastian Kaleta, radny PiS.

Z kolei Grzegorz Dąbrowski poinformował, że radni PiS zablokowali mównicę. "Pachnie ciamajdanem" – napisał i udostępnił nagranie z sesji Rady Warszawy.

Bonifikaty. O co chodzi?

Przed wyborami samorządowymi Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Jednak w ubiegłym tygodniu wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński wniósł projekt obniżenia bonifikaty, a radni zmniejszyli ulgę do 60 proc. Sprawa wywołała burzę, a na Platformę Obywatelską spadła fala krytyki.

We wtorek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że zwróci się do rady miasta, aby ta wróciła do bonifikaty w wysokości 98 proc. – Czasami trzeba się wycofywać z decyzji, czasami trzeba zrobić krok do tyłu – tłumaczył.

