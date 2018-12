Rozmowa o gwarancjach dla Polaków na Wyspach i Brexicie. Spotkanie Morawiecki-May

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki bierze dzisiaj udział w polsko-brytyjskich konsultacjach międzyrządowych w Londynie.

– Zjednoczone Królestwo jest naszym partnerem w promowaniu innowacji i na wielu innych polach. Już wcześniej rozmawialismy też o naszych gwarancjach dla Polaków na Wyspach – mówił premier Morawiecki podczas konferencji prasowej z premier Theresą May. – Doceniamy wkład jak Polacy wnoszą w społeczeństwo brytyjskie – zapewniała następnie szefowa brytyjskiego rządu.

W ramach wizyty w Londynie polski premier spotka się dzisiaj także z burmistrzem City of London Peterem Estlinem, a także z przedstawicielami sektora finansowego. Mateusz Morawiecki ma też w planach spotkanie z przedstawicielami Polonii.

Morawiecki: Premier May przeprowadzi Wielką Brytanię przez burzę

Dzień przed spotkanie z brytyjską premier, w wywiadzie dla "The Daily Telegraph", szef polskiego rządu chwalił Theresę May, za jej ciężką pracę nad negocjacjami ws. Brexitu. – To nie jest najciemniejsza godzina (...) sytuacja może wydawać się niebezpieczna i niepewna, ale wierzę, że premier May poradzi sobie z tą burzą – mówił polityk. – Ciężko walczyła w negocjacjach dotyczących porozumienia ws. Brexitu, już to jest warte szacunku – dodał Morawiecki.