Serial TVP podbija Daleki Wschód

„Korona królów” zostanie wyemitowana przez telewizję w Japonii. Jest to kolejny sukces serialu i dalszy ciąg światowej dystrybucji rozpoczętej sprzedażą do węgierskiej telewizji we wrześniu 2018 r. – informuje TVP.

To niejedyny sukces produkcji telewizji publicznej: popularnością cieszy się również inny nowy serial TVP – „Drogi wolności”. Losy trzech sióstr u progu odzyskania przez Polskę niepodległości śledzić będą widzowie publicznych telewizji z Grecji i Słowenii.

Jak informuje TVP, powodzeniem cieszą się także starsze produkcje Telewizji Polskiej. W związku z sukcesem „Quo Vadis” oraz „Ogniem i mieczem” na Ukrainie, kontrahent TVP zdecydował się na przedłużenie praw do emisji telewizyjnej o kolejne 5 lat. Telewidzowie na Słowacji będą mogli obejrzeć słynny „Katyń” Andrzeja Wajdy, a telewizja w Chinach wyemituje „Wenecję” Jana Jakuba Kolskiego.