Konsultacje ws. bonifikat. Trzaskowski: To ja zadzwoniłem do Schetyny

– Powiedziałem: naradźmy się co zrobić, ja jestem gotów wycofać się z tej decyzji, bo warszawiacy uznali to za pewną obietnicę wyborczą – dodawał Trzaskowski.

Prezydent stolicy w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim podkreślił, że "błędem było dzień przed końcem kampanii wyborczej poprzeć bez zastanowienia wniosek PiS".

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że zwróci się do rady miasta, aby ta wróciła do bonifikaty w wysokości 98 proc. za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Jak przyznał kilka dni temu na antenie Polsat News szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann, decyzja Rafała Trzaskowskiego ws. bonifikaty była konsultowana z politykami PO.

– Oczywiście, że rozmawialiśmy, bo to rzecz ważna. Natomiast Rafał Trzaskowski tę decyzję dzisiaj ogłosił, też mówił, ze to jego decyzja i propozycja. Skłamałbym, gdybym powiedział, że dzisiejsza decyzja nie była konsultowana z kierownictwem PO. Przekazał nam swoją decyzję, to nie jest nic wymuszone. To jego decyzja po weekendzie, który był pewnie dla niego trudny, bo – jak mówił – wiele głosów otrzymał od warszawiaków. Słucha ich – stwierdził Sławomir Neumann w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie „Wydarzenia i opinie”.

