"Rekin warszawskiej reprywatyzacji" nie stanie w piątek przed komisją. Przesłał zwolnienie lekarskie

Robert N. był nie tylko pełnomocnikiem, ale także beneficjentem w sprawach dotyczących m.in. reprywatyzacji przy ul. Poznańskiej 14, ul. Marszałkowskiej 43, ul. Mokotowskiej 63 i Chmielnej 70. W sumie jest zamieszany w procesy reprywatyzacyjne 46 nieruchomości.

Planowane przesłuchanie miało się rozpocząć w piątek o godz. 10 w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie. Jednak jak przekazał portalowi wPolityce.pl szef komisji weryfikacyjnej, mecenas przesłał zwolnienie lekarskie. – Dwie minuty temu otrzymałem pismo od Roberta N. Będziemy weryfikować to pismo i jego stan zdrowia. Jeżeli mecenas następnym razem nie stawi się na przesłuchanie, to doprowadzimy go – poinformował wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

