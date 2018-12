Przedterminowe wybory? Mastalerek: Jakby to było na poważnie, nie wyciekłoby teraz do mediów

Zbigniew Ziobro namawia PiS na zorganizowanie w marcu wcześniejszych wyborów parlamentarnych – podała "Gazeta Wyborcza". Doniesienia dziennika zdementowała rzeczniczka partii rządzącej Beata Mazurek.

– Jeżeli taki plan byłby rozważany na poważnie, to nie sądzę, żeby na tak wczesnym etapie to wypłynęło do mediów. Bo jeżeli ktoś by o tym poważnie myślał, to zachowano by to w tajemnicy i w ostatnim momencie zaszachowano opozycję – podkreślał w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Polsat News Mastalerek.

– Patrząc od strony wizerunkowej, komunikacyjnej i patrząc na te sondaże, które gdzieś tam są pokazywane, to myślę, że dziś Polacy oczekują raczej spokoju, stabilizacji, a takie przedterminowe wybory to zawsze są wielkie emocje. Nie sądzę, żeby to było to oczekiwanie społeczne. Nie spodziewam się, żeby ktoś, kto ma stabilną większość parlamentarną, podjął takie ryzyko – ocenił.

– Takie ryzyko kiedyś podjęła premier May, mając 50 proc. w sondażach, w kampanii zjechała do takiego poparcia, że ledwo co utrzymała funkcję premiera – dodawał.

