Tajne negocjacje opozycji? Petru: Nie jestem zainteresowany

– Wiem, że takie rozmowy mają miejsce, nie jestem zainteresowany. Są dwa warianty, albo wszystkie partie opozycyjne idą razem albo osobno, w małych koalicjach – tłumaczył w poranku Polskiego Radia lider partii Teraz! Ryszard Petru.

W porannej rozmowie Polskiego Radia, dziennikarka zapytała Ryszarda Petru o środowe rozmowy partii opozycyjnych. Jak ustalił "Fakt", w środę w tajemnicy spotkali się liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowoczesnej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Unii Europejskich Demokratów. W rozmowach nie uczestniczył szef PO Grzegorz Schetyna. – Wiem, że takie rozmowy mają miejsce, nie jestem zainteresowany – odpowiedział Petru.

Dalej polityk stwierdził, że obecni widzi dwa warianty w jakich opozycja może pójść do wyborów. – Albo jest wspólna lista wszystkich partii opozycyjnych do wyborów do Parlamentu Europejskiego lub parlamentu polskiego (…), albo partie idą osobno, w małych koalicjach – dodał Petru. Polityk skrytykował też pomysł szerokiem koalicji łączącej SLD, PSL i Nowoczesną.

Czytaj także:

Plotka o wcześniejszych wyborach. Nowe, zaskakujące informacje

Czytaj także:

Będą zmiany w rządzie Morawieckiego. Jest orientacyjny termin