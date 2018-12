"Timmermans ma fobię na punkcie Polski"

„Jeden z komisarzy, który ma pewną fobię na punkcie Polski, wypowiada pewnego rodzaju rzeczy" – mówił Wójcik w rozmowie z portalem Gazeta.pl.

– Jeżeli mamy dyskutować o praworządności, to musimy przyjąć jakieś kryteria uniwersalne, więc co jest tym kryterium uniwersalnym? – pytał Wójcik, wskazując, że takim wyznacznikiem nie może być ani KRS ani Trybunał Konstytucyjny. Wiceminister sprawiedliwości podkreślił, że sam Timmermans nie ma zbyt dobrych podstaw do pouczania Polski, gdyż w jego kraju instytucja Trybunału Konstytucyjnego w ogóle nie istnieje. Podobnie wygląda sprawa z KRS. – Jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa to w czterech krajach UE w ogóle jej nie ma – punktował polityk.

Wiceminister podkreślił, że różne kraje Unii mają różne systemu i trzeba dlatego zostawić im pewną autonomię w działaniu.

W dalszej części rozmowy wiceminister zapewnił, że rząd nie wycofuje się z reformy wymiaru sprawiedliwości.