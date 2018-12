Były poseł PiS o "partii o. Rydzyka": Niszowa formacja, osłabianie Polski

– Dojrzałość polityczna nakazuje dziś jednoczenie się wokół większych projektów politycznych. Nie pozwoliłbym sobie na osłabianie Polski. A właśnie osłabianiem Polski byłoby rozbijanie Prawa i Sprawiedliwości w roku wyborów do Parlamentu Europejskiego na wiosnę oraz Sejmu i Senatu jesienią – dodawał polityk.

Zdaniem Girzyńskiego osoby, które jednoczą się wokół Mirosława Piotrowskiego "liczą na to, by nie pominięto ich przy układaniu listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego".

Pytany o polityczne szanse "partii o. Rydzyka", były polityk stwierdził, że "dużych szans dziś by nie miała". – Jest pewne myślenie w elektoracie z każdej strony sceny politycznej, każące szukać formacji dużych, mających szanse na realne rządzenie – ocenił.

