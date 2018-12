"Pewne młodzieńcze zachowania mnie zgubiły". Misiewicz przyznaje się do błędów

Były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej i były bliski współpracownik Antoniego Macierewicza był dziś gościem audycji Nieznani Znani na antenie Polskiego Radia 24. Swoją karierę polityczną przerwał po tym, jak jego nazwisko nie znikało z pierwszych stron gazet. Zamieszanie wokół rzecznika MON rozpoczęło się przy okazji Święta Wojska Polskiego i uhonorowania go złotym medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Niedługo później pojawiły się informacje o powołaniu Misiewicza do rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dziennikarze i politycy opozycji podnosili wówczas jego niewystarczające wykształcenie i doświadczenie, potrzebne do pełnienia tej funkcji. W ostatnim czasie Nowoczesna rozpoczęła kampanię #Misiewicze, która miała pokazać, jak władza rozdaje stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Pojawiały się doniesienia o jego wyczynach w nocnych klubach. Od tamtego czasu minęły już ponad dwa lata. Dziś sam Misiewicz przyznaje, że popełnił błędy,

Gość Polskiego Radia 24 ocenił, że działania wymierzone w niego miały w rzeczywistości uderzyć w byłego już szefa MON Antoniego Macierewicza. – Najłatwiej jest atakować współpracowników. Zwłaszcza że byłem młody, nieostrożny. Popełniłem dużo błędów – przyznał.

Zdaniem Misiewicza, jego największym błędem był brak pokory. Zastrzegł jednak, iż nie uważa, że powierzone mu w resorcie obrony zadania przerosły go. – Nie zmienia to faktu, że pewne młodzieńcze zachowania, które na pewnych stanowiskach nie przystojną, mnie zgubiły. Teraz to wiem, rozumiem, staram się to naprawić. Wszyscy uczymy się na błędach. Dla mnie praca w MON była ogromną nauka. Z tego wszystkiego można wyciągnąć lekcję, wrócić silniejszym – mówił były rzecznik MON.