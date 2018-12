Nietypowe bombki w Sejmie. Posłanka się chwali, Twitter śmieje

"Coś mi się wydaje, że choinki, które przystroiłam w Sejmie nie spodobają się marszałkowi #Sejm #Konstytucja" – napisała na swoim profilu na Twitterze Monika Wielichowska i dołączyła zdjęcia bombek z napisem "konstytucja".

Na wpis posłanki PO zareagowali internauci. "Dzięki tej akcji dowiedziałem się, że Pani w ogóle jest posłem na Sejm.. Trzy lata, duże osiągnięcie" – napisał jeden z użytkowników Twittera. Kolejny dodał: "Myślałam, że to jakaś kolejna nawiedzona wjechała z bombką w bagażniku do Sejmu, a to posłanka". Jeszcze inny podsumował: "No, elita narodu".

Monika Wielichowska zasiada w Sejmie od 2007 roku.