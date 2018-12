Nowe doniesienia ws. tragedii w Pyrzycach. Obcokrajowiec udusił własne dzieci i konkubinę?

Jak informowaliśmy wczoraj, w jednym z mieszkań w Pyrzycach w województwie zachodniopomorskim znaleziono ciała czterech osób. Choć prokuratura nie ujawniła żadnych szczegółów tej rodzinnej tragedii, poinformowała że śledztwo będzie prowadzone pod kątem zbrodni morderstwa. Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM, zwłoki odnalezione w mieszkaniu to dwie dorosłe osoby i dwoje dzieci.

Jak z kolei informuje - również nieoficjalnie - Głos Szczeciński, nie żyją Ewelina Sz., jej konkubent Victor M. oraz ich dwóch synów. Uratować się miała jedynie 11-letnia dziewczynka, która uciekła do domu sąsiadów. Sprawcą całej tragedii jest prawdopodobnie Hiszpan Victor M., konkubent zamordowanej. Sąsiedzi twierdzą, że mężczyzna przyjechał za nią do Polski, gdy ponoć opuściła go i wróciła do rodzinnego miasta z trójką dzieci. Polska Agencja Prasowa ustaliła nieoficjalnie, że kobieta i dzieci zginęli w wyniku uduszenia. Po dokonanych zbrodniach Hiszpan miał popełnić samobójstwo.