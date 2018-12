Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Kościół wspomina św. Szczepana

Podobnie jak 25 grudnia, 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, to w Polsce dzień wolny od pracy. Dzisiaj katolicy obchodzą święto pierwszego męczennika Kościoła katolickiego – świętego Szczepana.

Św. Szczepan był jednym z siedmiu wybranych przez apostołów diakonem, którzy pomagali uczniom Chrystusa w głoszeniu Słowa Bożego i prowadzeniu pracy charytatywnej. Młody diakon swoja pracę skupiał na pomocy ubogim i wdowom, ale także mówił kazania i to właśnie głoszone przez niego Słowo Boże doprowadziło do skazania go na ukamienowanie.

Władze żydowskie oskarżyły św. Szczepana o bluźnierstwo wobec Prawa żydowskiego i dzięki fałszywym zeznaniom świadków, udało im doprowadzić do skazania przez Sanhedryn młodego diakona.

Św. Szczepan zginął w około roku 36, a na pamiątkę jego śmierci dzisiaj księża założą podczas mszy świętej czerwone szaty.

