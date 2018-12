Andrzej Duda: Czterokrotnie głosowałem na Lecha Wałęsę

Podczas rozmowy z Super Expreesem prezydent podkreślił, że jego członkostwo w Unii Wolności było dość przypadkowe. Dodał również, że jego własna rodzina była przeciwna jego decyzji o wstąpieniu do UW. Andrzej Duda stwierdził, że na wstąpienie do partii namówił go kolego. Jak wspomina, dopóki jego uczestnictwo ograniczało się do lokalnych kół "to była fajna, inteligentna dyskusja kilku osób".

Kompletnym rozczarowaniem okazał się jednak pierwszy regionalny zjazd, gdy po swojej przemowie dotyczącej wizji uczciwego państwa został wyśmiany przez kolegów. "Zrozumiałem, że pomyliłem adresy" – przyznaje prezydent.

Powrót Tuska?

Prezydent w rozmowie przyznaje ponadto, że powrót Donalda Tuska do polskiej polityki nie będzie czymś zaskakującym. Wybory prezydenckie są bardzo atrakcyjnym plebiscytem dla każdego polityka, przekonywał Andrzej Duda, podając historię Pawła Kukiza za przykład.

" Donald Tusk cieszyłby mnie jako ktoś z długą historią polityczną. Można będzie zestawić jego słowa z tym, co miał okazję zrobić, a raczej nie zrobić" – mówił prezydent w rozmowie z "Super Expressem".