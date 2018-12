"Chrystianizujcie się k…sami". Manuela Gretkowska składa życzenia świąteczne

"Polityczni debile", smog, pedofilia, "okaleczone" in vitro – takie tematy dominują we wpisie Manueli Gretkowskiej, która postanowiła złożyć Polakom życzenia świąteczne. Sposób w jaki zdecydowała się to zrobić jest jednak... co najmniej zaskakujący.

Dzisiaj obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia. Z tej okazji zarówno najważniejsi politycy w państwie, jak również i artyści czy celebryci składają swoim rodakom najlepsze życzenia świąteczne. Życzenia zechciała również złożyć Gretkowska. "WESOŁYCH ŚWIĄT, ale z powodu kościelnej pedofili, bez kuszenia dzieciątkiem i nieletnich pastuszków" – rozpoczyna swój wpis kontrowersyjna pisarka. "Polityczni debile deliberują jak zakazać ludziom szczęścia - okaleczyć in vitro tak, żeby dzieci nie rodzić. Co z tego, że w tym czasie tysiącami umieramy z powodu smogu. Tym nie warto się zajmować, duszącym odorem świętości zalegającym nad Polską. Panowie życia i śmierci, zakazujecie rodzić, każecie umierać. Chrystianizujcie się k…sami. Wszystkim innym Wesołych Świąt" – napisała Gretkowska na Facebooku.