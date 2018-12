Awaria wyciągu w Szczyrku. GOPR ewakuował kilkadziesiąt osób

Do awarii doszło między Halą Skrzyczeńską a Zbójnicką Kopą. Na wyciągu utknęło około 30 osób, które trzeba było ewakuować. W akcji uczestniczyło 30 ratowników oraz strażacy.

Wyciąg oddano do użytku w ostatni piątek. Rzecznik Szczyrk Mountain Resort, do którego należy kolejka, Beata Markiewicz powiedziała, że dopiero po oględzinach wyciągu przez fachowców, będzie można powiedzieć, jaka była przyczyna awarii i kiedy ponownie on ruszy. – Poinformowaliśmy już producenta kolei, żeby wszystko sprawdził. Prawdopodobnie jutro ona nie ruszy. Zobaczymy, co będzie w kolejnych dniach – powiedziała.