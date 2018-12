Śnieg czy deszcz? Jaka pogoda na Boże Narodzenie?

W ciągu najbliższej doby Polska będzie na skraju wyżu Hugo znad Niemiec.To oznacza, że do naszego kraju napłynie ciepłe powietrze. W Boże Narodzenie będzie pochmurno, a przejaśnienia pojawią się jedynie na północnym wschodzie Polski. Na wschodzie i w centrum kraju popada śnieg, a na pozostałym obszarze Polski deszcz i deszcz ze śniegiem. Po południu na Warmii i Mazowszu przejściowo możliwe są marznące opady deszczu powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -2°C na krańcach wschodnich do 4°C, 5°C na zachodzie oraz nad morzem i około 6°C na wybrzeżu zachodnim.

Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie kraju umiarkowany i dość silny, porywisty, na wybrzeżu zachodnim okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.