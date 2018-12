Prymas: Zanieśmy Bożonarodzeniowe przesłanie do bliskich i dalekich. Niech zrodzi w nas miłość i czułość

Prymas Polski złożył świąteczne życzenia wszystkim rodakom w wigilijny wieczór na antenie TVP1. Jak przypomniał, Bóg stał się jednym z nas, "abyśmy mogli Go na nowo rozpoznać i przyjąć we wszystkich sytuacjach naszego życia". "Ten, który jako Bóg jest człowiekiem, a jako człowiek Bogiem, jest naprawdę zawsze z nami. Niczego nam nie zabiera, a tak wiele może dać. Przychodząc na ten świat jak każdy z nas, jako małe, bezbronne dziecko, które potrzebuje miłości, opieki i czułości, kruszy w nas egoizm, obojętność, przełamuje niepewność i strach. Budzi w ludzkich sercach nadzieję i radość” – mówił metropolita gnieźnieński.

Prymas Polski nawiązał też do świętowanej w mijającym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak przypomniał, wolność to wybór życia dla innych, to dar z samego siebie, przebaczenie i pojednanie. "To wyciągnięta do drugiego dłoń i nadzieja, że odtąd iść będziemy razem. To wezwanie, aby siebie nawzajem szanować, a nie jeden drugiego wciąż niszczyć” – stwierdził abp Polak.

